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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 588.042.142 Garanti Bankası 498.113.825 Türk Hava Yolları 458.496.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|588.042.142
|Garanti Bankası
|498.113.825
|Türk Hava Yolları
|458.496.816
|Petkim
|377.041.535
|İş Finansal Kiralama
|295.470.291
|Yapı ve Kredi Bankası
|184.516.413
|Vakıflar Bankası
|172.746.671
| Sasa Polyester
|164.540.838
|ASELSAN
|154.904.933
|Güneş Sigorta
|144.065.808
|Bim Mağazalar
|133.639.422
|Eczacıbaşı İlaç
|128.356.568
| İş Bankası (C)
|120.951.868
|Tüpraş
|118.819.245
|Akbank
|110.318.745
|İpek Doğal Enerji
|104.401.571
|Tekfen Holding
|97.940.584
| Koza Altın
|76.334.480
|Halkbank
|70.255.065
|Şişe Cam
|68.372.889
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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