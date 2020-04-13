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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.135.148.208 Garanti Bankası 650.137.585 Pegasus 540.741.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.135.148.208
|Garanti Bankası
|650.137.585
|Pegasus
|540.741.452
|ASELSAN
|251.904.243
|Eczacıbaşı İlaç
|247.400.770
|Yapı ve Kredi Bankası
|217.337.486
|Akbank
|195.106.644
|Vakıflar Bankası
|174.786.567
|Tüpraş
|149.971.580
| Sasa Polyester
|146.219.807
|İş Finansal Kiralama
|143.029.979
|Petkim
|141.874.043
| İş Bankası (C)
|129.959.900
|Migros Ticaret
|125.698.073
|Tekfen Holding
|96.328.543
| Koza Altın
|91.072.432
|Güneş Sigorta
|88.721.782
|Halkbank
|88.228.587
|TAV Havalimanları
|87.842.579
|Odaş Elektrik
|82.479.253
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:30 Kaynak: AA
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