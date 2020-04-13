Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.135.148.208 Garanti Bankası 650.137.585 Pegasus 540.741.452 ASELSAN 251.904.243 Eczacıbaşı İlaç 247.400.770 Yapı ve Kredi Bankası 217.337.486 Akbank 195.106.644 Vakıflar Bankası 174.786.567 Tüpraş 149.971.580 Sasa Polyester 146.219.807 İş Finansal Kiralama 143.029.979 Petkim 141.874.043 İş Bankası (C) 129.959.900 Migros Ticaret 125.698.073 Tekfen Holding 96.328.543 Koza Altın 91.072.432 Güneş Sigorta 88.721.782 Halkbank 88.228.587 TAV Havalimanları 87.842.579 Odaş Elektrik 82.479.253

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)