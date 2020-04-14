Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.115.027.944 ASELSAN 813.521.109 Pegasus 470.753.855 Garanti Bankası 353.135.191 Petkim 290.037.687 Yapı ve Kredi Bankası 175.479.394 Koza Altın 167.805.207 Akbank 156.038.367 Vakıflar Bankası 150.604.431 İpek Doğal Enerji 138.811.641 Ereğli Demir Çelik 118.293.315 Arçelik 113.997.852 Eczacıbaşı İlaç 112.296.446 TAV Havalimanları 112.116.270 Tüpraş 107.319.618 Migros Ticaret 107.313.729 İş Finansal Kir.alama 105.948.078 Kardemir (D) 103.624.394 Koza Madencilik 100.393.201 İş Bankası (C) 96.594.367

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)