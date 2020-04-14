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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.115.027.944 ASELSAN 813.521.109 Pegasus 470.753.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.115.027.944
|ASELSAN
|813.521.109
|Pegasus
|470.753.855
|Garanti Bankası
|353.135.191
|Petkim
|290.037.687
|Yapı ve Kredi Bankası
|175.479.394
| Koza Altın
|167.805.207
|Akbank
|156.038.367
|Vakıflar Bankası
|150.604.431
|İpek Doğal Enerji
|138.811.641
|Ereğli Demir Çelik
|118.293.315
|Arçelik
|113.997.852
|Eczacıbaşı İlaç
|112.296.446
|TAV Havalimanları
|112.116.270
|Tüpraş
|107.319.618
|Migros Ticaret
|107.313.729
|İş Finansal Kir.alama
|105.948.078
|Kardemir (D)
|103.624.394
|Koza Madencilik
|100.393.201
| İş Bankası (C)
|96.594.367
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:44 Kaynak: AA
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