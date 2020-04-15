Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.565.895.729 Pegasus 1.210.973.060 ASELSAN 1.145.272.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.565.895.729 Pegasus 1.210.973.060 ASELSAN 1.145.272.410 Garanti Bankası 649.270.719 Petkim 284.479.999 TAV Havalimanları 281.191.072 Yapı ve Kredi Bankası 275.869.677 Akbank 272.714.668 Ereğli Demir Çelik 267.946.889 Koza Altın 226.773.476 Migros Ticaret 226.094.323 İpek Doğal Enerji 212.248.251 Tüpraş 189.322.883 Vakıflar Bankası 173.230.040 Koza Madencilik 168.492.646 İş Finansal Kiralama 168.065.824 Bim Mağazalar 147.414.851 Kardemir (D) 144.268.131 Sasa Polyester 143.557.498 İş Bankası (C) 135.304.859 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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