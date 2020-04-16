Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 861.854.303 Türk Hava Yolları 497.093.155 ASELSAN 444.371.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|861.854.303
|Türk Hava Yolları
|497.093.155
|ASELSAN
|444.371.064
|Eczacıbaşı İlaç
|388.701.635
|Garanti Bankası
|324.618.320
|Migros Ticaret
|319.300.214
|İpek Doğal Enerji
|174.863.149
|Bim Mağazalar
|173.818.696
|Ereğli Demir Çelik
|172.406.995
| Sasa Polyester
|171.027.488
|Akbank
|165.678.859
|Tüpraş
|150.011.004
| Koza Altın
|137.398.783
|İş Finansal Kiralama
|135.669.406
|Koza Madencilik
|133.717.967
|Deva Holding
|122.652.904
|Yapı ve Kredi Bankası
|122.012.589
|Petkim
|115.182.503
|Şok Marketler
|110.234.593
|TAV Havalimanları
|94.225.870
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:38 Kaynak: AA
Son Dakika Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen ve kilosu 400 liraya satılan zuzubak otu, yöre halkının geçim kaynağı oldu Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı Koronavirüsü fırsat bilen aracılar, küçükbaş hayvan alımında fiyatları 10 TL aşağıya çekerek besicileri mağdur etti Denizcilikle ilgili belgeler koronavirüs nedeniyle 3 ay süreyle uzatıldı Denizli'de demircilik yapan baba-oğul, unutulmaya yüz tutan mesleği devam ettirmeye çalışıyor 387,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın, 385,5 liradan işlem görüyor Üreticilerden vatandaşa çağrı: Panik yapmayın, 6 aylık gıda ve içecek stoğumuz var Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor Kısa Çalışma Ödeneği'nde işverenlere daha hızlı ödeme yapılacak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın