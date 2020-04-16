Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 861.854.303 Türk Hava Yolları 497.093.155 ASELSAN 444.371.064 Eczacıbaşı İlaç 388.701.635 Garanti Bankası 324.618.320 Migros Ticaret 319.300.214 İpek Doğal Enerji 174.863.149 Bim Mağazalar 173.818.696 Ereğli Demir Çelik 172.406.995 Sasa Polyester 171.027.488 Akbank 165.678.859 Tüpraş 150.011.004 Koza Altın 137.398.783 İş Finansal Kiralama 135.669.406 Koza Madencilik 133.717.967 Deva Holding 122.652.904 Yapı ve Kredi Bankası 122.012.589 Petkim 115.182.503 Şok Marketler 110.234.593 TAV Havalimanları 94.225.870

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)