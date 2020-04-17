Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Pegasus 1.145.039.422 Türk Hava Yolları 580.163.159 Garanti Bankası 493.960.311 Aselsan 478.932.713 Eczacıbaşı İlaç 323.864.887 Vakıflar Bankası 219.875.901 Sasa Polyester 188.290.466 Yapı ve Kredi Bank. 183.172.275 Akbank 161.738.779 Karsan Otomotiv 158.208.197 Migros Ticaret 155.089.873 Petkim 143.466.961 Ereğli Demir Çelik 137.127.219 Turkcell 125.856.779 Güneş Sigorta 124.116.827 İş Fin.Kir. 120.566.385 Koza Altın 115.367.601 Tüpraş 106.466.800 Kardemir (D) 103.414.344 Torunlar GMYO 101.866.995

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)