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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Pegasus 1.145.039.422 Türk Hava Yolları 580.163.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Pegasus
|1.145.039.422
|Türk Hava Yolları
|580.163.159
|Garanti Bankası
|493.960.311
|Aselsan
|478.932.713
|Eczacıbaşı İlaç
|323.864.887
|Vakıflar Bankası
|219.875.901
| Sasa Polyester
|188.290.466
|Yapı ve Kredi Bank.
|183.172.275
|Akbank
|161.738.779
|Karsan Otomotiv
|158.208.197
|Migros Ticaret
|155.089.873
|Petkim
|143.466.961
|Ereğli Demir Çelik
|137.127.219
|Turkcell
|125.856.779
|Güneş Sigorta
|124.116.827
|İş Fin.Kir.
|120.566.385
| Koza Altın
|115.367.601
|Tüpraş
|106.466.800
|Kardemir (D)
|103.414.344
|Torunlar GMYO
|101.866.995
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:34 Kaynak: AA
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