Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 468.328.825 Türk Hava Yolları 408.298.284 ASELSAN 397.993.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|468.328.825
|Türk Hava Yolları
|408.298.284
|ASELSAN
|397.993.018
|İş Finansal Kiralama
|319.690.267
|Migros Ticaret
|245.232.011
|Güneş Sigorta
|209.352.799
|Petkim
|207.201.073
|Yapı ve Kredi Bankası
|160.998.778
|Kardemir (D)
|135.093.210
|Akbank
|129.643.458
|Vakıflar Bankası
|119.348.668
|Karsan Otomotiv
|115.166.585
|Ereğli Demir Çelik
|109.784.479
| Doğuş Otomotiv
|102.933.356
|Odaş Elektrik
|99.051.698
| Koza Altın
|98.719.922
|Tüpraş
|96.106.394
|Turkcell
|95.762.885
|Türk Telekom
|95.761.071
|Koza Madencilik
|91.806.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi Ordu'da yaşayan 2 çocuk babası, 22 senede oluşturduğu oyuncak araba koleksiyonuna 50 bin lira harcadı Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı Paris merkezli Believe, Doğan Müzik Yapım'a ortak oluyor Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Benzine 5 kuruş indirim geldi Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti