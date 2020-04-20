Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 468.328.825 Türk Hava Yolları 408.298.284 ASELSAN 397.993.

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 468.328.825
Türk Hava Yolları 408.298.284
ASELSAN 397.993.018
İş Finansal Kiralama 319.690.267
Migros Ticaret 245.232.011
Güneş Sigorta 209.352.799
Petkim 207.201.073
Yapı ve Kredi Bankası 160.998.778
Kardemir (D) 135.093.210
Akbank 129.643.458
Vakıflar Bankası 119.348.668
Karsan Otomotiv 115.166.585
Ereğli Demir Çelik 109.784.479
Doğuş Otomotiv 102.933.356
Odaş Elektrik 99.051.698
Koza Altın 98.719.922
Tüpraş 96.106.394
Turkcell 95.762.885
Türk Telekom 95.761.071
Koza Madencilik 91.806.044
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 02:26 Kaynak: AA

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