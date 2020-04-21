Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 363.121.667 Garanti Bankası 357.377.078 Türk Hava Yolları 341.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 363.121.667 Garanti Bankası 357.377.078 Türk Hava Yolları 341.675.238 ASELSAN 340.034.447 İş Finansal Kiralama 333.204.298 Migros Ticaret 167.214.292 Eczacıbaşı İlaç 150.949.099 Tüpraş 136.794.005 Kardemir (D) 130.112.411 Güneş Sigorta 125.178.812 Petkim 114.412.131 Yapı ve Kredi Bankası 109.873.893 İpek Doğal Enerji 100.888.362 Koza Altın 100.117.250 Koza Madencilik 94.979.280 Akbank 92.855.805 Ereğli Demir Çelik 86.827.555 Bizim Mağazaları 79.872.613 Soda Sanayii 77.605.012 İş GMYO 70.343.521 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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