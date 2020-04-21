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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Odaş Elektrik 363.121.667 Garanti Bankası 357.377.078 Türk Hava Yolları 341.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Odaş Elektrik
|363.121.667
|Garanti Bankası
|357.377.078
|Türk Hava Yolları
|341.675.238
|ASELSAN
|340.034.447
|İş Finansal Kiralama
|333.204.298
|Migros Ticaret
|167.214.292
|Eczacıbaşı İlaç
|150.949.099
|Tüpraş
|136.794.005
|Kardemir (D)
|130.112.411
|Güneş Sigorta
|125.178.812
|Petkim
|114.412.131
|Yapı ve Kredi Bankası
|109.873.893
|İpek Doğal Enerji
|100.888.362
| Koza Altın
|100.117.250
|Koza Madencilik
|94.979.280
|Akbank
|92.855.805
|Ereğli Demir Çelik
|86.827.555
|Bizim Mağazaları
|79.872.613
|Soda Sanayii
|77.605.012
|İş GMYO
|70.343.521
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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