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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şok Marketler 347.387.936 Garanti Bankası 344.177.801 Doğan Holding 230.606.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şok Marketler
|347.387.936
|Garanti Bankası
|344.177.801
|Doğan Holding
|230.606.998
|Türk Hava Yolları
|230.173.977
|Eczacıbaşı İlaç
|226.968.495
|ASELSAN
|220.611.245
|Migros Ticaret
|193.791.346
|Bizim Mağazaları
|180.531.727
|İş Finansal Kiralama
|158.847.010
|Deva Holding
|147.562.558
|Karsan Otomotiv
|144.358.916
|Petkim
|127.891.478
|Güneş Sigorta
|125.901.731
|Turkcell
|120.800.931
|Hektaş
|120.607.290
|Ülker Bisküvi
|119.013.265
|Tüpraş
|118.741.519
|Akbank
|111.983.030
| Koza Altın
|107.594.100
|Yapı ve Kredi Bankası
|106.665.902
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:58 Kaynak: AA
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