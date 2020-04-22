Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şok Marketler 347.387.936 Garanti Bankası 344.177.801 Doğan Holding 230.606.998 Türk Hava Yolları 230.173.977 Eczacıbaşı İlaç 226.968.495 ASELSAN 220.611.245 Migros Ticaret 193.791.346 Bizim Mağazaları 180.531.727 İş Finansal Kiralama 158.847.010 Deva Holding 147.562.558 Karsan Otomotiv 144.358.916 Petkim 127.891.478 Güneş Sigorta 125.901.731 Turkcell 120.800.931 Hektaş 120.607.290 Ülker Bisküvi 119.013.265 Tüpraş 118.741.519 Akbank 111.983.030 Koza Altın 107.594.100 Yapı ve Kredi Bankası 106.665.902

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)