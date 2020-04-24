Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|489.399.033
|Garanti Bankası
|429.489.808
|Sasa Polyester
|335.039.864
|Güneş Sigorta
|315.486.405
|Petkim
|301.119.812
|Şok Marketler
|281.555.228
|Aselsan
|259.571.704
|Türk Hava Yolları
|218.075.915
|Koza Madencilik
|197.350.155
|Tekfen Holding
|182.650.629
|Turkcell
|156.434.059
|Akbank
|136.407.740
|Tüpraş
|136.236.513
|İpek Doğal Enerji
|134.895.072
|Koza Altın
|131.700.762
|Türk Telekom
|129.644.459
|Doğan Holding
|126.443.121
|Migros Ticaret
|123.894.367
|MLP Sağlık
|120.373.146
|İş Bankası (C)
|100.485.060