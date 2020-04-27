Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 734.605.093 Garanti Bankası 521.610.217 ASELSAN 406.773.272 Eczacıbaşı İlaç 350.784.052 Migros Ticaret 322.046.505 Koza Madencilik 296.762.327 Şok Marketler 291.098.242 Güneş Sigorta 278.263.510 Sasa Polyester 270.324.689 Akbank 234.327.315 Koza Altın 219.280.545 Vakıflar Bankası 166.596.871 Petkim 163.904.183 Yapı ve Kredi Bankası 155.914.807 TAV Havalimanları 141.089.696 İpek Doğal Enerji 135.963.546 Odaş Elektrik 132.411.097 İş Bankası (C) 131.343.974 Turkcell 125.604.614 MLP Sağlık 125.243.092

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)