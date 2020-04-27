Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|734.605.093
|Garanti Bankası
|521.610.217
|ASELSAN
|406.773.272
|Eczacıbaşı İlaç
|350.784.052
|Migros Ticaret
|322.046.505
|Koza Madencilik
|296.762.327
|Şok Marketler
|291.098.242
|Güneş Sigorta
|278.263.510
|Sasa Polyester
|270.324.689
|Akbank
|234.327.315
|Koza Altın
|219.280.545
|Vakıflar Bankası
|166.596.871
|Petkim
|163.904.183
|Yapı ve Kredi Bankası
|155.914.807
|TAV Havalimanları
|141.089.696
|İpek Doğal Enerji
|135.963.546
|Odaş Elektrik
|132.411.097
|İş Bankası (C)
|131.343.974
|Turkcell
|125.604.614
|MLP Sağlık
|125.243.092