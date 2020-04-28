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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 713.856.245 Garanti Bankası 616.939.202 Türk Hava Yolları 448.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|713.856.245
|Garanti Bankası
|616.939.202
|Türk Hava Yolları
|448.274.400
|ASELSAN
|352.470.029
|MLP Sağlık
|267.253.629
|İpek Doğal Enerji
|229.159.343
|Petkim
|221.985.094
|Deva Holding
|211.754.935
|Akbank
|198.006.836
|Şok Marketler
|196.097.540
| İş Bankası (C)
|193.757.111
|Odaş Elektrik
|186.945.061
|Migros Ticaret
|178.927.878
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.265.474
| Koza Madencilik
|160.709.232
|Pegasus
|160.386.860
|Vakıflar Bankası
|154.132.405
|Tüpraş
|145.743.686
|İş Finansal Kiralama
|143.505.663
|Arçelik
|141.492.177
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 02:28 Kaynak: AA
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