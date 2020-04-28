Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 713.856.245 Garanti Bankası 616.939.202 Türk Hava Yolları 448.274.400 ASELSAN 352.470.029 MLP Sağlık 267.253.629 İpek Doğal Enerji 229.159.343 Petkim 221.985.094 Deva Holding 211.754.935 Akbank 198.006.836 Şok Marketler 196.097.540 İş Bankası (C) 193.757.111 Odaş Elektrik 186.945.061 Migros Ticaret 178.927.878 Yapı ve Kredi Bankası 169.265.474 Koza Madencilik 160.709.232 Pegasus 160.386.860 Vakıflar Bankası 154.132.405 Tüpraş 145.743.686 İş Finansal Kiralama 143.505.663 Arçelik 141.492.177

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)