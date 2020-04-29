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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Migros Ticaret 610.155.339 Türk Hava Yolları 300.220.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Migros Ticaret
|610.155.339
|Türk Hava Yolları
|300.220.290
|MLP Sağlık
|268.801.893
|Petkim
|254.052.609
|Garanti Bankası
|252.228.859
|Eczacıbaşı İlaç
|246.755.399
|Odaş Elektrik
|230.842.482
|Şok Marketler
|217.481.764
|Aselsan
|170.659.366
|Turkcell
|150.115.886
| Sasa Polyester
|142.485.723
|Tüpraş
|138.255.047
|Türk Telekom
|118.705.864
|Bim Mağazalar
|115.587.446
|Akbank
|98.991.597
|İş Fin.Kir.
|91.240.795
|Hektaş
|86.979.019
|Güneş Sigorta
|85.212.137
|İş GMYO
|84.480.696
|Anadolu Cam
|84.462.404
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:26 Kaynak: AA
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