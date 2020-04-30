Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|775.471.473
|Türk Hava Yolları
|373.259.904
|Petkim
|339.560.377
|ASELSAN
|330.858.197
|Tüpraş
|197.732.586
|Migros Ticaret
|192.217.730
|Yapı ve Kredi Bankası
|152.221.992
|Odaş Elektrik
|148.285.729
|Akbank
|134.580.453
|Vakıflar Bankası
|133.741.664
|İş Bankası (C)
|130.145.218
|İş Finansal Kiralama
|129.097.608
|MLP Sağlık
|125.327.905
|Şok Marketler
|121.388.521
|Koç Holding
|119.951.661
|Ereğli Demir Çelik
|112.104.738
|Eczacıbaşı İlaç
|90.407.826
|Anadolu Efes
|90.086.594
|Hektaş
|85.682.522
|Halkbank
|83.777.526