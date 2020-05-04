Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 345.234.510 ASELSAN 233.908.390 Türk Hava Yolları 211.740.589 İpek Doğal Enerji 168.998.307 Tüpraş 164.883.991 Koza Altın 150.646.759 Odaş Elektrik 148.769.641 Hektaş 147.922.121 Akbank 146.159.854 Koza Madencilik 143.328.600 Doğan Holding 112.625.044 Güneş Sigorta 105.852.954 Yapı ve Kredi Bankası 104.600.939 Petkim 97.336.658 Migros Ticaret 93.129.759 Türk Telekom 80.769.972 Ereğli Demir Çelik 78.740.946 Arçelik 78.109.278 Eczacıbaşı İlaç 74.185.990 Şok Marketler 70.673.405

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)