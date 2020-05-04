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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
12 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 345.234.510 ASELSAN 233.908.390 Türk Hava Yolları 211.740.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|345.234.510
|ASELSAN
|233.908.390
|Türk Hava Yolları
|211.740.589
|İpek Doğal Enerji
|168.998.307
|Tüpraş
|164.883.991
| Koza Altın
|150.646.759
|Odaş Elektrik
|148.769.641
|Hektaş
|147.922.121
|Akbank
|146.159.854
|Koza Madencilik
|143.328.600
|Doğan Holding
|112.625.044
|Güneş Sigorta
|105.852.954
|Yapı ve Kredi Bankası
|104.600.939
|Petkim
|97.336.658
|Migros Ticaret
|93.129.759
|Türk Telekom
|80.769.972
|Ereğli Demir Çelik
|78.740.946
|Arçelik
|78.109.278
|Eczacıbaşı İlaç
|74.185.990
|Şok Marketler
|70.673.405
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 02:34 Kaynak: AA
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