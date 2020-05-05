Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 439.200.287 Kardemir (D) 343.643.204 Sasa Polyester 319.795.287 Pegasus 283.081.024 Türk Hava Yolları 236.947.702 ASELSAN 187.421.244 Doğan Holding 164.396.329 Güneş Sigorta 155.388.017 Akbank 152.960.594 Yapı ve Kredi Bankası 124.782.019 Karsan Otomotiv 115.307.362 İpek Doğal Enerji 113.038.759 Vakıflar Bankası 111.183.974 İş Bankası (C) 108.936.262 Tüpraş 106.285.579 Odaş Elektrik 87.346.397 Koza Madencilik 85.325.887 Hektaş 84.804.983 Petkim 82.099.102 Türk Telekom 77.723.120

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)