Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|439.200.287
|Kardemir (D)
|343.643.204
|Sasa Polyester
|319.795.287
|Pegasus
|283.081.024
|Türk Hava Yolları
|236.947.702
|ASELSAN
|187.421.244
|Doğan Holding
|164.396.329
|Güneş Sigorta
|155.388.017
|Akbank
|152.960.594
|Yapı ve Kredi Bankası
|124.782.019
|Karsan Otomotiv
|115.307.362
|İpek Doğal Enerji
|113.038.759
|Vakıflar Bankası
|111.183.974
|İş Bankası (C)
|108.936.262
|Tüpraş
|106.285.579
|Odaş Elektrik
|87.346.397
|Koza Madencilik
|85.325.887
|Hektaş
|84.804.983
|Petkim
|82.099.102
|Türk Telekom
|77.723.120