Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 573.115.539 Garanti Bankası 365.323.795 ASELSAN 307.321.258 Güneş Sigorta 263.119.910 Migros Ticaret 215.305.203 Koza Madencilik 213.949.543 Türk Hava Yolları 207.323.306 İpek Doğal Enerji 203.704.932 Petkim 196.290.129 Koza Altın 182.116.919 Karsan Otomotiv 170.320.874 Odaş Elektrik 170.252.325 Vestel 152.857.863 Akbank 128.365.618 Yapı ve Kredi Bankası 125.539.796 Pegasus 111.662.361 Tüpraş 110.852.074 Sasa Polyester 102.857.153 Vakıflar Bankası 94.825.054 Ereğli Demir Çelik 90.193.457

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)