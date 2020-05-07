Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|973.409.875
|Garanti Bankası
|445.999.655
|Türk Hava Yolları
|441.191.937
|Güneş Sigorta
|297.179.648
|Petkim
|269.774.265
|Migros Ticaret
|267.175.630
|ASELSAN
|243.440.154
|Ereğli Demir Çelik
|236.996.745
|Sasa Polyester
|234.377.925
|İpek Doğal Enerji
|196.984.715
|İş Finansal Kiralama
|195.953.291
|Şok Marketler
|172.397.943
|Yapı ve Kredi Bankası
|170.718.160
|Pegasus
|150.000.644
|Koza Madencilik
|127.263.744
|Doğan Holding
|121.097.825
|Koza Altın
|120.503.718
|Tüpraş
|111.301.234
|Akbank
|106.055.393
|Odaş Elektrik
|94.554.898