Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 973.409.875 Garanti Bankası 445.999.655 Türk Hava Yolları 441.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 973.409.875 Garanti Bankası 445.999.655 Türk Hava Yolları 441.191.937 Güneş Sigorta 297.179.648 Petkim 269.774.265 Migros Ticaret 267.175.630 ASELSAN 243.440.154 Ereğli Demir Çelik 236.996.745 Sasa Polyester 234.377.925 İpek Doğal Enerji 196.984.715 İş Finansal Kiralama 195.953.291 Şok Marketler 172.397.943 Yapı ve Kredi Bankası 170.718.160 Pegasus 150.000.644 Koza Madencilik 127.263.744 Doğan Holding 121.097.825 Koza Altın 120.503.718 Tüpraş 111.301.234 Akbank 106.055.393 Odaş Elektrik 94.554.898 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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