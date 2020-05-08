Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|789.850.064
|Garanti Bankası
|482.534.328
|Sasa Polyester
|342.974.111
|Halkbank
|331.175.635
|Yapı ve Kredi Bankası
|317.661.496
|Vakıflar Bankası
|277.484.899
|Akbank
|240.227.589
|Migros Ticaret
|236.166.859
|Petkim
|212.888.427
|İpek Doğal Enerji
|180.412.139
|Türk Hava Yolları
|170.262.603
|Alkim Kimya
|158.566.611
|Aselsan
|155.201.115
|Şok Marketler
|153.198.176
|Bim Mağazalar
|146.852.552
|İş Bankası (C)
|140.644.652
|Koza Altın
|131.119.341
|Koza Madencilik
|122.581.883
|İş Fin.Kir.
|118.865.365
|Bizim Mağazaları
|94.338.995