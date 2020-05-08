Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 789.850.064 Garanti Bankası 482.534.328 Sasa Polyester 342.974.111 Halkbank 331.175.635 Yapı ve Kredi Bankası 317.661.496 Vakıflar Bankası 277.484.899 Akbank 240.227.589 Migros Ticaret 236.166.859 Petkim 212.888.427 İpek Doğal Enerji 180.412.139 Türk Hava Yolları 170.262.603 Alkim Kimya 158.566.611 Aselsan 155.201.115 Şok Marketler 153.198.176 Bim Mağazalar 146.852.552 İş Bankası (C) 140.644.652 Koza Altın 131.119.341 Koza Madencilik 122.581.883 İş Fin.Kir. 118.865.365 Bizim Mağazaları 94.338.995

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)