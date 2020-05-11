Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi İş Fin.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi İş Fin.Kir. 542.745.903 Kardemir (D) 436.154.375 Migros Ticaret 336.722.802 Alkim Kimya 322.464.374 Garanti Bankası 319.054.395 İpek Doğal Enerji 284.076.632 Eczacıbaşı İlaç 219.361.306 Vakıflar Bankası 208.624.258 Petkim 196.872.722 T. Halk Bankası 182.274.653 Koza Madencilik 163.772.504 Sasa Polyester 149.571.372 Türk Hava Yolları 149.444.446 İş GMYO 141.066.980 Aselsan 119.357.635 Akbank 114.516.980 Güneş Sigorta 102.883.736 Yapı ve Kredi Bank. 88.983.395 Doğan Holding 85.166.258 Koza Altın 83.641.413 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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