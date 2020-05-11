Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|İş Fin.Kir.
|542.745.903
|Kardemir (D)
|436.154.375
|Migros Ticaret
|336.722.802
|Alkim Kimya
|322.464.374
|Garanti Bankası
|319.054.395
|İpek Doğal Enerji
|284.076.632
|Eczacıbaşı İlaç
|219.361.306
|Vakıflar Bankası
|208.624.258
|Petkim
|196.872.722
|T. Halk Bankası
|182.274.653
|Koza Madencilik
|163.772.504
|Sasa Polyester
|149.571.372
|Türk Hava Yolları
|149.444.446
|İş GMYO
|141.066.980
|Aselsan
|119.357.635
|Akbank
|114.516.980
|Güneş Sigorta
|102.883.736
|Yapı ve Kredi Bank.
|88.983.395
|Doğan Holding
|85.166.258
|Koza Altın
|83.641.413
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)