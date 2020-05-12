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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Eczacıbaşı İlaç 464.380.089 ASELSAN 389.207.344 İş Finansal Kiralama 374.632.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|464.380.089
|ASELSAN
|389.207.344
|İş Finansal Kiralama
|374.632.355
|Migros Ticaret
|334.310.883
|Garanti Bankası
|322.880.217
|Alkim Kimya
|321.672.943
|Kardemir (D)
|285.326.366
|Petkim
|282.478.370
| Koza Madencilik
|199.922.166
|Vakıflar Bankası
|188.682.515
|Bim Mağazalar
|188.360.158
|Odaş Elektrik
|177.470.818
|Akbank
|155.568.161
|İpek Doğal Enerji
|154.899.689
|Türk Hava Yolları
|146.992.198
|Karsan Otomotiv
|123.696.922
|Halkbank
|114.112.847
|Türk Telekom
|110.084.603
|Yapı ve Kredi Bankası
|105.363.621
| Selçuk Ecza Deposu
|104.186.115
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 02:38 Kaynak: AA
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