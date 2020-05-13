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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.423.954.480 Eczacıbaşı İlaç 473.737.172 İş Finansal Kiralama 438.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.423.954.480
|Eczacıbaşı İlaç
|473.737.172
|İş Finansal Kiralama
|438.980.519
|Türk Hava Yolları
|416.715.815
|Garanti Bankası
|320.060.984
| Koza Madencilik
|219.777.173
|Yapı ve Kredi Bankası
|214.622.691
|Akbank
|204.942.054
|Odaş Elektrik
|182.508.874
|İpek Doğal Enerji
|170.940.142
|Vakıflar Bankası
|168.734.981
|Alkim Kimya
|158.683.306
|Türk Telekom
|156.758.307
|Emlak Konut GMYO
|146.161.685
|Kardemir (D)
|142.695.302
| Sasa Polyester
|141.909.622
| Selçuk Ecza Deposu
|125.998.400
|Migros Ticaret
|123.064.380
|Vestel
|121.235.594
| İş Bankası (C)
|114.580.814
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:24 Kaynak: AA
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