Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.423.954.480 Eczacıbaşı İlaç 473.737.172 İş Finansal Kiralama 438.980.519 Türk Hava Yolları 416.715.815 Garanti Bankası 320.060.984 Koza Madencilik 219.777.173 Yapı ve Kredi Bankası 214.622.691 Akbank 204.942.054 Odaş Elektrik 182.508.874 İpek Doğal Enerji 170.940.142 Vakıflar Bankası 168.734.981 Alkim Kimya 158.683.306 Türk Telekom 156.758.307 Emlak Konut GMYO 146.161.685 Kardemir (D) 142.695.302 Sasa Polyester 141.909.622 Selçuk Ecza Deposu 125.998.400 Migros Ticaret 123.064.380 Vestel 121.235.594 İş Bankası (C) 114.580.814

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)