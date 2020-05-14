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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
6 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.027.752.247 Eczacıbaşı İlaç 608.547.066 Garanti Bankası 391.571.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.027.752.247
|Eczacıbaşı İlaç
|608.547.066
|Garanti Bankası
|391.571.109
| Sasa Polyester
|309.886.995
|Kardemir (D)
|237.477.583
|Türk Telekom
|203.133.267
|İpek Doğal Enerji
|197.208.999
|Bim Mağazalar
|197.077.331
|İş Finansal Kiralama
|193.805.298
| Koza Madencilik
|184.237.219
|Migros Ticaret
|177.842.869
|Türk Hava Yolları
|177.642.112
|Gübre Fabrikaları
|171.384.737
|Akbank
|159.443.048
| Selçuk Ecza Deposu
|159.141.523
|Yapı ve Kredi Bankası
|133.346.885
|Eczacıbaşı Yatırım
|133.181.189
| İş Bankası (C)
|132.212.763
|Alkim Kimya
|122.564.352
| Aksa Enerji
|118.053.200
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 02:24 Kaynak: AA
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