Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 422.974.089 Bim Mağazalar 421.443.876 Sasa Polyester 386.453.760 Alkim Kimya 384.957.899 Koza Madencilik 259.990.522 Garanti Bankası 242.934.936 Karsan Otomotiv 231.037.338 Türk Hava Yolları 207.243.173 Eczacıbaşı İlaç 191.554.554 Pegasus 174.663.981 Akbank 161.491.071 İş Finansal Kiralama 158.905.210 Halkbank 152.318.676 Kardemir (D) 146.640.432 Migros Ticaret 138.335.521 Alarko Holding 128.464.497 İpek Doğal Enerji 126.922.287 Petkim 115.729.241 Türk Telekom 111.297.686 Şok Marketler 97.943.959

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)