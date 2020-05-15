Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 422.974.089 Bim Mağazalar 421.443.876 Sasa Polyester 386.453.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|422.974.089
|Bim Mağazalar
|421.443.876
| Sasa Polyester
|386.453.760
|Alkim Kimya
|384.957.899
| Koza Madencilik
|259.990.522
|Garanti Bankası
|242.934.936
|Karsan Otomotiv
|231.037.338
|Türk Hava Yolları
|207.243.173
|Eczacıbaşı İlaç
|191.554.554
|Pegasus
|174.663.981
|Akbank
|161.491.071
|İş Finansal Kiralama
|158.905.210
|Halkbank
|152.318.676
|Kardemir (D)
|146.640.432
|Migros Ticaret
|138.335.521
| Alarko Holding
|128.464.497
|İpek Doğal Enerji
|126.922.287
|Petkim
|115.729.241
|Türk Telekom
|111.297.686
|Şok Marketler
|97.943.959
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:26 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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