Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 880.081.928 Türk Hava Yolları 574.231.362 Alkim Kimya 552.066.329 İş Fin.Kir. 393.656.337 Pegasus 373.191.470 Aselsan 334.989.539 Garanti Bankası 307.484.492 Petkim 173.842.632 Eczacıbaşı İlaç 163.632.379 Emlak Konut GMYO 160.804.386 Bim Mağazalar 158.074.142 Vakıflar Bankası 144.995.388 Alarko GMYO 131.651.480 T. Halk Bankası 129.290.164 MLP Sağlık 125.224.071 Koza Madencilik 117.771.903 Tüpraş 117.287.424 Akbank 112.212.916 Güneş Sigorta 111.135.588 Karsan Otomotiv 110.027.802

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)