Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Alkim Kimya 792.343.490 Türk Hava Yolları 435.900.352 Garanti Bankası 408.098.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Alkim Kimya
|792.343.490
|Türk Hava Yolları
|435.900.352
|Garanti Bankası
|408.098.505
|ASELSAN
|336.905.711
|Pegasus
|284.493.942
|Bim Mağazalar
|275.260.238
|Migros Ticaret
|263.051.755
|Eczacıbaşı İlaç
|245.674.317
|İş Finansal Kiralama
|226.151.194
|Emlak Konut GMYO
|200.200.442
|Akbank
|186.647.010
|Sasa Polyester
|177.456.568
|Tüpraş
|148.330.427
|Kardemir (D)
|146.081.375
|Güneş Sigorta
|118.730.971
|TAV Havalimanları
|117.639.394
|Turkcell
|114.724.489
|Odaş Elektrik
|111.731.089
|Hektaş
|108.142.578
|İş GMYO
|96.720.504
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 02:32 Kaynak: AA
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