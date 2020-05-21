Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 649.461.508 ASELSAN 567.353.061 Garanti Bankası 528.942.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 649.461.508 ASELSAN 567.353.061 Garanti Bankası 528.942.092 Güneş Sigorta 476.247.581 Tüpraş 261.144.584 Kardemir (D) 258.977.264 Tekfen Holding 214.782.154 Emlak Konut GMYO 208.823.437 Akbank 176.468.701 Gübre Fabrikaları 161.663.852 Migros Ticaret 161.397.007 Bim Mağazalar 147.433.474 Koza Madencilik 144.794.280 İpek Doğal Enerji 131.549.053 Turkcell 129.938.567 Pegasus 124.375.151 Sasa Polyester 116.095.924 İş Finansal Kiralama 113.818.160 Şok Marketler 105.752.605 Alarko Holding 96.946.004 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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