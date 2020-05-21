Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 649.461.508 ASELSAN 567.353.061 Garanti Bankası 528.942.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|649.461.508
|ASELSAN
|567.353.061
|Garanti Bankası
|528.942.092
|Güneş Sigorta
|476.247.581
|Tüpraş
|261.144.584
|Kardemir (D)
|258.977.264
|Tekfen Holding
|214.782.154
|Emlak Konut GMYO
|208.823.437
|Akbank
|176.468.701
|Gübre Fabrikaları
|161.663.852
|Migros Ticaret
|161.397.007
|Bim Mağazalar
|147.433.474
| Koza Madencilik
|144.794.280
|İpek Doğal Enerji
|131.549.053
|Turkcell
|129.938.567
|Pegasus
|124.375.151
| Sasa Polyester
|116.095.924
|İş Finansal Kiralama
|113.818.160
|Şok Marketler
|105.752.605
| Alarko Holding
|96.946.004
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 02:26 Kaynak: AA
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