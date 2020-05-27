Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.304.262.490 Garanti Bankası 735.633.993 ASELSAN 605.567.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.304.262.490 Garanti Bankası 735.633.993 ASELSAN 605.567.744 Pegasus 571.807.013 Tüpraş 244.702.122 Kardemir (D) 214.315.276 Eczacıbaşı İlaç 191.115.955 Şok Marketler 180.011.501 Yapı ve Kredi Bankası 179.680.219 Akbank 177.952.859 Anadolu Efes 177.485.603 Güneş Sigorta 172.679.626 Tat Gıda 161.682.132 Türk Telekom 140.957.058 Emlak Konut GMYO 139.302.309 Bim Mağazalar 138.327.573 TAV Havalimanları 136.432.709 Hektaş 130.099.746 Vakıflar Bankası 116.549.263 Ereğli Demir Çelik 114.482.161 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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