Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.304.262.490
|Garanti Bankası
|735.633.993
|ASELSAN
|605.567.744
|Pegasus
|571.807.013
|Tüpraş
|244.702.122
|Kardemir (D)
|214.315.276
|Eczacıbaşı İlaç
|191.115.955
|Şok Marketler
|180.011.501
|Yapı ve Kredi Bankası
|179.680.219
|Akbank
|177.952.859
|Anadolu Efes
|177.485.603
|Güneş Sigorta
|172.679.626
|Tat Gıda
|161.682.132
|Türk Telekom
|140.957.058
|Emlak Konut GMYO
|139.302.309
|Bim Mağazalar
|138.327.573
|TAV Havalimanları
|136.432.709
|Hektaş
|130.099.746
|Vakıflar Bankası
|116.549.263
|Ereğli Demir Çelik
|114.482.161