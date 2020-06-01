Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|701.660.720
|Türk Hava Yolları
|563.782.099
|Garanti Bankası
|538.570.098
|Emlak Konut GMYO
|448.485.740
|Güneş Sigorta
|379.551.322
|Yapı ve Kredi Bankası
|250.236.560
|Pegasus
|245.531.208
|Tüpraş
|243.220.721
|Akbank
|236.644.998
|Eczacıbaşı İlaç
|227.065.389
|Kardemir (D)
|223.477.212
|Bim Mağazalar
|221.775.342
|Sasa Polyester
|193.422.604
|Arçelik
|191.349.414
|Vakıflar Bankası
|190.578.455
|Petkim
|157.005.101
|Halkbank
|154.608.441
|Odaş Elektrik
|146.824.546
|İş GMYO
|114.021.798
|Halk GMYO
|112.425.895