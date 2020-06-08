Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 792.763.083 Emlak Konut GMYO 573.046.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|792.763.083
|Emlak Konut GMYO
|573.046.053
|Türk Hava Yolları
|418.659.128
|ASELSAN
|363.614.417
|Tüpraş
|292.147.995
|Petkim
|246.302.653
|Akbank
|242.802.588
|Ereğli Demir Çelik
|154.444.031
|Arçelik
|151.524.140
|Vakıflar Bankası
|144.343.698
|Halkbank
|139.248.490
|Tekfen Holding
|125.201.985
| İş Bankası (C)
|123.730.309
|Bim Mağazalar
|120.495.768
|Yapı ve Kredi Bankası
|118.823.807
|Bizim Mağazaları
|114.659.646
|Güneş Sigorta
|110.250.063
|Kardemir (D)
|103.142.764
|Koç Holding
|95.247.449
|Eczacıbaşı İlaç
|87.528.611
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 02:23 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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