Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|929.326.671
|ASELSAN
|588.321.494
|Petkim
|491.317.567
|Garanti Bankası
|430.159.812
|Kardemir (D)
|348.143.010
|Sasa Polyester
|308.848.914
|Odaş Elektrik
|290.921.480
|Türk Hava Yolları
|258.769.269
|Güneş Sigorta
|254.553.660
|Tekfen Holding
|244.345.424
|Şok Marketler
|204.931.436
|Akbank
|181.914.803
|Torunlar GMYO
|160.914.177
|Ereğli Demir Çelik
|153.475.723
|Yapı ve Kredi Bankası
|150.280.776
|Koza Madencilik
|131.418.810
|T.S.K.B.
|131.337.463
|Koza Altın
|128.808.253
|Tüpraş
|128.752.959
|Bizim Mağazaları
|128.574.666