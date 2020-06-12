Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 675.021.706 Garanti Bankası 530.362.139 Eczacıbaşı İlaç 468.534.018 Emlak Konut GMYO 402.295.751 Petkim 356.550.409 Türk Hava Yolları 332.401.834 Tekfen Holding 246.954.996 T.S.K.B. 246.336.259 MLP Sağlık 195.530.348 Pegasus 181.587.941 Tüpraş 160.036.282 Akbank 156.501.037 Güneş Sigorta 153.753.815 Bim Mağazalar 142.168.106 Karsan Otomotiv 140.797.121 Vakıflar Bankası 140.320.503 Migros Ticaret 138.370.589 Bizim Mağazaları 127.455.607 Kardemir (D) 115.171.410 Odaş Elektrik 110.130.446

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)