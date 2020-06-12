Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|675.021.706
|Garanti Bankası
|530.362.139
|Eczacıbaşı İlaç
|468.534.018
|Emlak Konut GMYO
|402.295.751
|Petkim
|356.550.409
|Türk Hava Yolları
|332.401.834
|Tekfen Holding
|246.954.996
|T.S.K.B.
|246.336.259
|MLP Sağlık
|195.530.348
|Pegasus
|181.587.941
|Tüpraş
|160.036.282
|Akbank
|156.501.037
|Güneş Sigorta
|153.753.815
|Bim Mağazalar
|142.168.106
|Karsan Otomotiv
|140.797.121
|Vakıflar Bankası
|140.320.503
|Migros Ticaret
|138.370.589
|Bizim Mağazaları
|127.455.607
|Kardemir (D)
|115.171.410
|Odaş Elektrik
|110.130.446