Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları593.262.409Emlak Konut GMYO535.204.512Sasa Polyester512.984.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 593.262.409 Emlak Konut GMYO 535.204.512 Sasa Polyester 512.984.131 Güneş Sigorta 441.243.446 Garanti Bankası 390.606.688 Koza Madencilik 373.524.277 ASELSAN 322.413.339 Koza Altın 322.039.668 Petkim 293.684.365 Tekfen Holding 275.165.680 İpek Doğal Enerji 245.768.412 İş Finansal Kiralama 245.275.079 Eczacıbaşı İlaç 216.566.785 Kardemir (D) 198.703.228 Akbank 177.583.691 Pegasus 168.326.997 Bim Mağazalar 165.747.636 Odaş Elektrik 128.101.228 Tüpraş 126.426.286 Turkcell 120.653.147 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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