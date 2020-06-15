Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları593.262.409Emlak Konut GMYO535.204.512Sasa Polyester512.984.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|593.262.409
|Emlak Konut GMYO
|535.204.512
| Sasa Polyester
|512.984.131
|Güneş Sigorta
|441.243.446
|Garanti Bankası
|390.606.688
| Koza Madencilik
|373.524.277
|ASELSAN
|322.413.339
|Koza Altın
|322.039.668
|Petkim
|293.684.365
|Tekfen Holding
|275.165.680
|İpek Doğal Enerji
|245.768.412
|İş Finansal Kiralama
|245.275.079
|Eczacıbaşı İlaç
|216.566.785
|Kardemir (D)
|198.703.228
|Akbank
|177.583.691
|Pegasus
|168.326.997
|Bim Mağazalar
|165.747.636
|Odaş Elektrik
|128.101.228
|Tüpraş
|126.426.286
|Turkcell
|120.653.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:17 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı AVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor Merkezi yönetim bütçesi geçen ayı 17,3 milyar TL açık verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek