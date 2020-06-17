Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|812.101.997
|ASELSAN
|480.600.782
|Garanti Bankası
|474.390.867
|Güneş Sigorta
|326.205.509
|Odaş Elektrik
|307.508.066
|Türk Hava Yolları
|279.912.883
|Emlak Konut GMYO
|266.239.197
|Deva Holding
|265.265.774
|Torunlar GMYO
|258.227.307
|Petkim
|251.211.967
|Karsan Otomotiv
|228.498.936
|Akbank
|180.730.460
|Yapı ve Kredi Bankası
|170.210.609
|MLP Sağlık
|166.437.245
|Selçuk Ecza Deposu
|161.470.046
|Turkcell
|161.409.970
|Albaraka Türk
|155.144.932
|Vestel
|148.845.604
|Anadolu Efes
|144.914.329
|İş Finansal Kiralama
|142.395.600