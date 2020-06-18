Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.596.903.866 Turkcell 1.126.302.314 Tekfen Holding 642.784.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.596.903.866
|Turkcell
|1.126.302.314
|Tekfen Holding
|642.784.945
|Türk Telekom
|603.942.501
|ASELSAN
|440.672.363
|Emlak Konut GMYO
|376.245.310
| Sasa Polyester
|367.163.717
|Ereğli Demir Çelik
|331.078.365
|Türk Hava Yolları
|329.322.870
|Karsan Otomotiv
|297.645.153
|Garanti Bankası
|293.214.213
|Güneş Sigorta
|265.346.497
|Petkim
|246.501.656
|Şekerbank
|230.092.118
|Şişe Cam
|200.908.453
|Vakıflar Bankası
|193.145.756
| Koza Madencilik
|179.949.540
|Tüpraş
|176.834.390
|Eczacıbaşı İlaç
|159.658.499
| Doğuş Otomotiv
|142.703.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:17 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı