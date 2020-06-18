Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.596.903.866 Turkcell 1.126.302.314 Tekfen Holding 642.784.945 Türk Telekom 603.942.501 ASELSAN 440.672.363 Emlak Konut GMYO 376.245.310 Sasa Polyester 367.163.717 Ereğli Demir Çelik 331.078.365 Türk Hava Yolları 329.322.870 Karsan Otomotiv 297.645.153 Garanti Bankası 293.214.213 Güneş Sigorta 265.346.497 Petkim 246.501.656 Şekerbank 230.092.118 Şişe Cam 200.908.453 Vakıflar Bankası 193.145.756 Koza Madencilik 179.949.540 Tüpraş 176.834.390 Eczacıbaşı İlaç 159.658.499 Doğuş Otomotiv 142.703.042

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)