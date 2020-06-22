Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.634.064.726
|Vakıflar Bankası
|1.348.672.869
|Halkbank
|961.701.410
|Türk Hava Yolları
|928.795.563
|Akbank
|781.850.783
|ASELSAN
|556.203.107
|Kardemir (D)
|526.529.993
|Emlak Konut GMYO
|508.118.691
|Turkcell
|481.099.756
|Tüpraş
|452.252.839
|Yapı ve Kredi Bankası
|407.962.792
|Petkim
|344.912.116
|İş Bankası (C)
|332.695.201
|Tekfen Holding
|284.054.370
|Şişe Cam
|266.153.563
|Karsan Otomotiv
|246.123.831
|Ereğli Demir Çelik
|234.658.254
|Gübre Fabrikaları
|199.752.674
|Odaş Elektrik
|174.101.825
|Arçelik
|170.125.152