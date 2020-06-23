Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 940.157.220 Karsan Otomotiv 851.289.478 Odaş Elektrik 496.602.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Kardemir (D) 940.157.220
Karsan Otomotiv 851.289.478
Odaş Elektrik 496.602.691
Garanti Bankası 485.745.331
Şekerbank 466.137.249
Türk Hava Yolları 395.935.439
Turkcell 373.627.297
Tüpraş 340.888.143
Soda Sanayii 338.324.573
Albaraka Türk 318.746.208
Vakıflar Bankası 309.253.818
ASELSAN 303.232.412
Petkim 302.717.588
Halkbank 291.577.531
Tekfen Holding 280.577.711
Akbank 266.639.887
Şişe Cam 263.724.020
Emlak Konut GMYO 263.325.804
Gübre Fabrikaları 263.003.709
Bizim Mağazaları 255.295.822
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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