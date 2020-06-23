Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 940.157.220 Karsan Otomotiv 851.289.478 Odaş Elektrik 496.602.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 940.157.220 Karsan Otomotiv 851.289.478 Odaş Elektrik 496.602.691 Garanti Bankası 485.745.331 Şekerbank 466.137.249 Türk Hava Yolları 395.935.439 Turkcell 373.627.297 Tüpraş 340.888.143 Soda Sanayii 338.324.573 Albaraka Türk 318.746.208 Vakıflar Bankası 309.253.818 ASELSAN 303.232.412 Petkim 302.717.588 Halkbank 291.577.531 Tekfen Holding 280.577.711 Akbank 266.639.887 Şişe Cam 263.724.020 Emlak Konut GMYO 263.325.804 Gübre Fabrikaları 263.003.709 Bizim Mağazaları 255.295.822 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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