Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 888.040.755 Kardemir (D) 615.149.632 Garanti Bankası 605.024.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|888.040.755
|Kardemir (D)
|615.149.632
|Garanti Bankası
|605.024.326
|Halkbank
|561.486.943
|ASELSAN
|471.754.706
|Vakıflar Bankası
|458.749.872
|Akbank
|386.857.220
|Emlak Konut GMYO
|356.609.282
|Türk Hava Yolları
|345.819.271
|Tekfen Holding
|341.191.100
|Petkim
|268.938.729
|Ereğli Demir Çelik
|262.103.510
|Karsan Otomotiv
|262.015.534
|Odaş Elektrik
|230.958.376
|Bim Mağazalar
|218.422.661
|Turkcell
|201.027.001
|Şişe Cam
|188.515.115
|Bizim Mağazaları
|175.961.069
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.960.851
|Tüpraş
|161.782.897
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:19 Kaynak: AA
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