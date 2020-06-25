Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 888.040.755 Kardemir (D) 615.149.632 Garanti Bankası 605.024.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Güneş Sigorta 888.040.755
Kardemir (D) 615.149.632
Garanti Bankası 605.024.326
Halkbank 561.486.943
ASELSAN 471.754.706
Vakıflar Bankası 458.749.872
Akbank 386.857.220
Emlak Konut GMYO 356.609.282
Türk Hava Yolları 345.819.271
Tekfen Holding 341.191.100
Petkim 268.938.729
Ereğli Demir Çelik 262.103.510
Karsan Otomotiv 262.015.534
Odaş Elektrik 230.958.376
Bim Mağazalar 218.422.661
Turkcell 201.027.001
Şişe Cam 188.515.115
Bizim Mağazaları 175.961.069
Yapı ve Kredi Bankası 174.960.851
Tüpraş 161.782.897
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:19 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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