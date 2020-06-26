Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 745.758.582 Kardemir (D) 487.166.101 Karsan Otomotiv 471.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi İş Finansal Kiralama 745.758.582 Kardemir (D) 487.166.101 Karsan Otomotiv 471.999.110 Odaş Elektrik 327.135.149 Petkim 317.324.743 Garanti Bankası 296.298.494 Vakıflar Bankası 266.615.382 Türk Hava Yolları 256.042.713 Tekfen Holding 212.795.518 Akbank 207.092.836 Halkbank 203.279.062 Aselsan 196.705.935 Gübre Fabrikaları 183.483.023 Emlak Konut GMYO 167.557.868 MLP Sağlık 151.771.500 Güneş Sigorta 148.316.065 Arçelik 139.978.690 Turkcell 136.561.472 Zorlu Enerji 128.694.258 Ereğli Demir Çelik 125.128.612 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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