Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.395.623.111 Garanti Bankası 673.209.980 Karsan Otomotiv 622.132.876 ASELSAN 537.520.071 Emlak Konut GMYO 484.135.914 İş Finansal Kiralama 448.763.221 Odaş Elektrik 425.816.967 Akbank 387.866.778 Şekerbank 351.264.675 Halkbank 305.718.656 Ereğli Demir Çelik 253.960.546 Türk Hava Yolları 253.171.094 Vakıflar Bankası 251.945.297 Arçelik 189.549.435 T.S.K.B. 175.822.274 Petkim 175.256.550 Yapı ve Kredi Bankası 163.897.354 Tüpraş 160.900.251 Zorlu Enerji 141.057.535 Bim Mağazalar 139.336.944

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)