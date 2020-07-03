Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Karsan Otomotiv 608.152.409 Odaş Elektrik 545.560.186 Türk Hava Yolları 503.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Karsan Otomotiv 608.152.409
Odaş Elektrik 545.560.186
Türk Hava Yolları 503.523.801
Kardemir (D) 462.558.283
Garanti Bankası 455.564.795
Albaraka Türk 375.926.954
Emlak Konut GMYO 333.396.760
Ereğli Demir Çelik 316.317.237
İş Finansal Kiralama 286.418.525
Akbank 285.591.801
ASELSAN 282.080.716
Bizim Mağazaları 282.022.328
Şekerbank 262.109.061
Tekfen Holding 258.658.487
Bim Mağazalar 244.824.109
Güneş Sigorta 237.213.464
Şişe Cam 206.560.538
Vakıflar Bankası 206.450.847
Eczacıbaşı İlaç 200.373.781
Petkim 191.552.986
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 14:27 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi

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