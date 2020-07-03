Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Karsan Otomotiv 608.152.409 Odaş Elektrik 545.560.186 Türk Hava Yolları 503.523.801 Kardemir (D) 462.558.283 Garanti Bankası 455.564.795 Albaraka Türk 375.926.954 Emlak Konut GMYO 333.396.760 Ereğli Demir Çelik 316.317.237 İş Finansal Kiralama 286.418.525 Akbank 285.591.801 ASELSAN 282.080.716 Bizim Mağazaları 282.022.328 Şekerbank 262.109.061 Tekfen Holding 258.658.487 Bim Mağazalar 244.824.109 Güneş Sigorta 237.213.464 Şişe Cam 206.560.538 Vakıflar Bankası 206.450.847 Eczacıbaşı İlaç 200.373.781 Petkim 191.552.986

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)