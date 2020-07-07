Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.315.599.815 Odaş Elektrik 1.293.630.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.315.599.815
|Odaş Elektrik
|1.293.630.293
|Garanti Bankası
|898.702.977
|Tekfen Holding
|790.153.603
|Tüpraş
|658.882.489
|Karsan Otomotiv
|578.834.488
|Akbank
|559.391.821
|Kardemir (D)
|551.224.991
|Türk Hava Yolları
|550.792.250
|Zorlu Enerji
|475.105.228
|Doğan Holding
|471.812.230
|İş Fin.Kir.
|445.199.699
|Şekerbank
|424.322.882
|Aselsan
|421.590.052
|Eczacıbaşı İlaç
|395.240.201
|Turkcell
|362.727.287
|Güneş Sigorta
|358.817.174
|Petkim
|341.311.134
| Albaraka Türk
|333.178.115
|İş GMYO
|316.493.657
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:33 Kaynak: AA
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