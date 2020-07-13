Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 610.286.610 Türk Hava Yolları 387.866.323 Odaş Elektrik 313.258.031 Trakya Cam 281.244.088 Garanti Bankası 249.118.736 Şişe Cam 234.121.544 Tekfen Holding 200.607.620 Petkim 196.618.052 Aselsan 196.534.501 Karsan Otomotiv 186.535.201 Oyak Çimento 173.841.776 Zorlu Enerji 157.667.440 Ereğli Demir Çelik 149.808.347 Akbank 147.961.726 Kardemir (D) 142.968.846 İş Fin.Kir. 133.515.026 T. Halk Bankası 124.803.636 Tüpraş 120.770.404 Şekerbank 114.101.186 Turkcell 113.884.713

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)