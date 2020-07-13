Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 610.286.610 Türk Hava Yolları 387.866.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

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(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 610.286.610
Türk Hava Yolları 387.866.323
Odaş Elektrik 313.258.031
Trakya Cam 281.244.088
Garanti Bankası 249.118.736
Şişe Cam 234.121.544
Tekfen Holding 200.607.620
Petkim 196.618.052
Aselsan 196.534.501
Karsan Otomotiv 186.535.201
Oyak Çimento 173.841.776
Zorlu Enerji 157.667.440
Ereğli Demir Çelik 149.808.347
Akbank 147.961.726
Kardemir (D) 142.968.846
İş Fin.Kir. 133.515.026
T. Halk Bankası 124.803.636
Tüpraş 120.770.404
Şekerbank 114.101.186
Turkcell 113.884.713

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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18:37
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