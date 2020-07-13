Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 610.286.610 Türk Hava Yolları 387.866.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|610.286.610
|Türk Hava Yolları
|387.866.323
|Odaş Elektrik
|313.258.031
|Trakya Cam
|281.244.088
|Garanti Bankası
|249.118.736
|Şişe Cam
|234.121.544
|Tekfen Holding
|200.607.620
|Petkim
|196.618.052
|Aselsan
|196.534.501
|Karsan Otomotiv
|186.535.201
|Oyak Çimento
|173.841.776
|Zorlu Enerji
|157.667.440
|Ereğli Demir Çelik
|149.808.347
|Akbank
|147.961.726
|Kardemir (D)
|142.968.846
|İş Fin.Kir.
|133.515.026
|T. Halk Bankası
|124.803.636
|Tüpraş
|120.770.404
|Şekerbank
|114.101.186
|Turkcell
|113.884.713
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:37 Kaynak: AA
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