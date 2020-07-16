Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 639.607.729 Türk Hava Yolları 541.379.453 Garanti Bankası 477.728.648 Trakya Cam 408.383.320 T. Halk Bankası 389.621.212 Vakıflar Bankası 366.434.434 Sasa Polyester 340.701.438 Ereğli Demir Çelik 273.442.316 Torunlar GMYO 262.987.821 Kardemir (D) 251.961.100 Şişe Cam 230.985.131 Yapı ve Kredi Bank. 216.364.070 Akbank 208.247.690 Petkim 189.169.531 Şekerbank 185.156.013 Aselsan 147.431.593 Odaş Elektrik 145.836.215 Tekfen Holding 144.632.436 Halk GMYO 131.682.937 Turkcell 127.128.327

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)