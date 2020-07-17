Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Sasa Polyester 917.402.870 Emlak Konut GMYO 415.864.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

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(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 917.402.870
Emlak Konut GMYO 415.864.416
Güneş Sigorta 326.678.680
İpek Doğal Enerji 313.078.151
Koza Madencilik 285.453.387
Aselsan 279.212.793
Garanti Bankası 264.727.761
İş Fin.Kir. 241.643.777
Türk Hava Yolları 208.498.971
Torunlar GMYO 204.569.806
Odaş Elektrik 191.589.714
Ereğli Demir Çelik 190.773.692
Trakya Cam 148.553.299
Yapı ve Kredi Bank. 144.580.428
Şişe Cam 144.485.574
Koza Altın 132.347.999
Akbank 128.963.897
T.S.K.B. 110.648.323
Kerevitaş Gıda 110.031.351
Vakıflar Bankası 104.596.496

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
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