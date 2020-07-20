Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 523.266.139 ASELSAN 500.369.591 Torunlar GMYO 347.532.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|523.266.139
|ASELSAN
|500.369.591
|Torunlar GMYO
|347.532.138
| Sasa Polyester
|342.996.688
|Şişe Cam
|312.848.194
|Emlak Konut GMYO
|310.347.728
|Trakya Cam
|284.897.857
|Global Yatırım Holding
|276.013.867
|Garanti Bankası
|201.596.644
|İş Finansal Kiralama
|193.724.101
|Kardemir (D)
|163.555.935
|İpek Doğal Enerji
|163.350.059
|Halkbank
|157.286.482
|Vakıflar Bankası
|143.339.058
|Türk Hava Yolları
|140.876.689
| Koza Madencilik
|127.901.696
|Yapı ve Kredi Bankası
|103.460.880
|Karsan Otomotiv
|101.889.950
|Akbank
|94.638.977
|Zorlu Enerji
|92.450.838
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:25 Kaynak: AA
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