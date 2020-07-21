Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 514.894.743 Emlak Konut GMYO 375.279.587 Torunlar GMYO 341.269.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Güneş Sigorta
|514.894.743
|Emlak Konut GMYO
|375.279.587
|Torunlar GMYO
|341.269.308
|Turkcell
|290.607.695
|Garanti Bankası
|227.706.815
|Tekfen Holding
|223.649.878
|ASELSAN
|209.721.754
|Türk Hava Yolları
|209.457.777
|Şişe Cam
|206.214.548
|Oyak Çimento
|204.362.763
|Petkim
|196.166.359
|Kardemir (D)
|166.942.553
|Odaş Elektrik
|161.791.449
|Gözde Girişim
|160.336.947
|Tüpraş
|159.753.521
| Sasa Polyester
|155.065.795
|Vakıflar Bankası
|119.310.271
|Yapı ve Kredi Bankası
|119.093.002
|Gübre Fabrikaları
|116.044.175
|Halkbank
|113.048.206
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:25 Kaynak: AA
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