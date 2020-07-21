Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Güneş Sigorta 514.894.743 Emlak Konut GMYO 375.279.587 Torunlar GMYO 341.269.308 Turkcell 290.607.695 Garanti Bankası 227.706.815 Tekfen Holding 223.649.878 ASELSAN 209.721.754 Türk Hava Yolları 209.457.777 Şişe Cam 206.214.548 Oyak Çimento 204.362.763 Petkim 196.166.359 Kardemir (D) 166.942.553 Odaş Elektrik 161.791.449 Gözde Girişim 160.336.947 Tüpraş 159.753.521 Sasa Polyester 155.065.795 Vakıflar Bankası 119.310.271 Yapı ve Kredi Bankası 119.093.002 Gübre Fabrikaları 116.044.175 Halkbank 113.048.206

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)