Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|2.500.458.445
|ASELSAN
|449.639.120
|Garanti Bankası
|385.623.829
|İş Finansal Kiralama
|282.511.129
|Kardemir (D)
|250.078.950
|Şişe Cam
|221.803.388
|Koza Madencilik
|209.866.171
|Turkcell
|201.482.686
|Karsan Otomotiv
|191.839.860
|Güneş Sigorta
|185.846.354
|Halkbank
|173.580.661
|Türk Hava Yolları
|165.225.106
|Vakıflar Bankası
|159.719.858
|GSD Holding
|159.305.687
|Torunlar GMYO
|154.440.704
|Gözde Girişim
|153.408.952
|Petkim
|149.666.774
|Odaş Elektrik
|147.564.590
|İpek Doğal Enerji
|131.306.500
|Akbank
|128.179.617