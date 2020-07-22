Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.500.458.445 ASELSAN 449.639.120 Garanti Bankası 385.623.829 İş Finansal Kiralama 282.511.129 Kardemir (D) 250.078.950 Şişe Cam 221.803.388 Koza Madencilik 209.866.171 Turkcell 201.482.686 Karsan Otomotiv 191.839.860 Güneş Sigorta 185.846.354 Halkbank 173.580.661 Türk Hava Yolları 165.225.106 Vakıflar Bankası 159.719.858 GSD Holding 159.305.687 Torunlar GMYO 154.440.704 Gözde Girişim 153.408.952 Petkim 149.666.774 Odaş Elektrik 147.564.590 İpek Doğal Enerji 131.306.500 Akbank 128.179.617

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)