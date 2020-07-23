Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|893.663.651
|İş Finansal Kiralama
|637.395.610
|Emlak Konut GMYO
|518.515.102
|Alkim Kimya
|300.039.241
|Zorlu Enerji
|291.080.810
|Odaş Elektrik
|259.729.334
|Kardemir (D)
|254.760.309
|Garanti Bankası
|233.802.984
|Şişe Cam
|173.034.037
|Sasa Polyester
|164.481.731
|GSD Holding
|151.580.830
|Halkbank
|146.429.660
|Global Yatırım Holding
|143.431.058
|Turkcell
|139.102.733
|Tüpraş
|125.132.405
|Torunlar GMYO
|122.186.401
|Türk Hava Yolları
|118.689.699
|Çemtaş
|113.911.085
|Yapı ve Kredi Bankası
|104.385.278
|Bim Mağazalar
|104.063.729