Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 369.258.289 ASELSAN 361.874.870 Sasa Polyester 354.077.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|369.258.289
|ASELSAN
|361.874.870
| Sasa Polyester
|354.077.706
|Şişe Cam
|333.766.004
|Garanti Bankası
|201.044.784
|Tüpraş
|200.710.624
|İş Finansal Kiralama
|157.318.677
|Türk Hava Yolları
|155.423.398
| Koza Madencilik
|150.000.662
|Hektaş
|138.733.692
|Yapı ve Kredi Bankası
|122.432.552
|Koza Altın
|120.303.609
|Arçelik
|120.140.422
|Bim Mağazalar
|104.951.862
|GSD Holding
|103.684.078
|Kardemir (D)
|99.817.490
|Torunlar GMYO
|96.237.744
|Alkim Kimya
|91.647.764
|Ereğli Demir Çelik
|90.722.079
|Güneş Sigorta
|88.689.350
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:25
Kaynak: AA
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