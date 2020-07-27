Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 369.258.289 ASELSAN 361.874.870 Sasa Polyester 354.077.706 Şişe Cam 333.766.004 Garanti Bankası 201.044.784 Tüpraş 200.710.624 İş Finansal Kiralama 157.318.677 Türk Hava Yolları 155.423.398 Koza Madencilik 150.000.662 Hektaş 138.733.692 Yapı ve Kredi Bankası 122.432.552 Koza Altın 120.303.609 Arçelik 120.140.422 Bim Mağazalar 104.951.862 GSD Holding 103.684.078 Kardemir (D) 99.817.490 Torunlar GMYO 96.237.744 Alkim Kimya 91.647.764 Ereğli Demir Çelik 90.722.079 Güneş Sigorta 88.689.350

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)